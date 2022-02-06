Kadıköy'de deyim gerçek oldu! Bir adam yer yarıldı içine girdi! Korkunç görüntüler anbean kaydedildi!

İstanbul Kadıköy'de, bir deyim gerçek oldu. "Yer yarıldı içine düştü" deyimini yaşayan vatandaş, izleyenleri şaşkına çevirdi. Güvenlik kameraları görüntülerinde bir bakkalın önünde yürüyen vatandaş, bir anda yerin içine düşüyor. Asfaltın bir anda çökmesi sonucu yere düşen yurttaş, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. İzleyenlerin ağzı açık kaldı.

YER YARILDI İÇİNE DÜŞTÜ

Güvenlik kameraları görüntülerinde, bir vatandaşın bakkal önünde telefonla konuştuğu esnada volta atarken bir anda yerin yarıldığı görülüyor. Çöken yerle birlikte düşen vatandaşın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi yok.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları Kadıköy Belediyesi'ni etiketleyerek, yollarda oluşan bu korkunç durumun hesabını sordu.