Fenerbahçe İstanbulspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu eleyerek 5. tura yükselen Sarı-Lacivertli takım, Pazarspor ve Tepecikspor'u geçerek gelen İstanbulspor'u ağırladı.

Fenerbahçe ve İstanbulspor 18 Aralık'ta oynanacak rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeye çalıştı.

15. dakikada Deniz Türüç, 16.dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 71. dakikada da Vedat Muriç, 88'de Zajc tarafından atılan gollerle Fenerbahçe İstanbulspor maçı Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇI İZLEYEMEDİ

2017-18 kupa yarı finalinde Beşiktaş ile oynanan maçtan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı izleyemedi. Tribünlerde sadece İstanbulspor taraftarları yer alabildi. İki ayaklı mücadelenin rövanşı, 18 Aralık'ta oynanacak.