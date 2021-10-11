Kadıköy'deki kuaför sahibinden Kibariye hakkında şok iddia! "Kibariye paramızı ödemedi"

Geçtiğimiz haftalarda 'Benzemez Kimse Bize' adlı programın konuğu olan Kibariye'nin yeni imajı dikkat çekmişti.

Saçına taktığı perukla çok sayıda eleştiri alan Kibariye, kuaföre koştu. Kadıköy'deki bir kuaförde kaynak saç yaptırdı.

İŞLEM 3 SAAT SÜRDÜ

İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan çıktı.

KUAFÖR PARASINI İSTEDİ

Ödeme alamayan iş yeri Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep etti. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık ise devreye girerek bu tutarı ödemeyecekleri belirtti ve işletmenin numarasını engelledi.

Şaşkınlık yaşayan işletme sahibi ise "Dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük." diyerek tepkisini dile getirdi.

"DÜKKANI MÜŞTERİYE KAPATTIK"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Kiraz Kıran, "Kibariye Hanım dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Kibariye Hanım'ı görünce dükkanımıza dünya starı geldi diye düşündük. Önden ödeme talep etmedik. O da işlem sonunda tutan 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıkarak gitti. Menajeri ile iletişime geçtik. Bizden IBAN numarası istediler, gönderdik. Elimize para geçmeyince bu sefer eşi Ali Bey'i aradık. Kendisi bize sponsor olmamızı teklif etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyince bu parayı ödemeyeceklerini söyleyip telefonu suratıma kapattı. Halbuki biz Kibariye Hanım'ı görünce rahatsız olmasın diye dükkanı müşteriye kapatmıştık. Tüm personelimiz onunla ilgileniyordu. Keşke böyle olmasaydı." diye konuştu.

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