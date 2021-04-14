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Kadıköy'den Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine destek

Kadıköy Belediyesi hazırladığı gıda kolileri ve iftariyelik yemek paketleri ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gönderiyor.

Kadıköy'den Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine destek

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla Kadıköy sınırlarında yaşayan, müdürlük tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıdaların yer aldığı yardım kolilerini ulaştırmaya başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından evlere teslim edilen kolilerde, kuru gıda paketleri yer alıyor. Paketlerin Ramazan ayı boyunca yaklaşık 4 bin 500 aileye ulaşılması hedefleniyor. Öte yandan Kadıköy Belediyesi'nin örgütlenme ve dayanışma modeli ile örnek teşkil eden Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri de kendi aralarında örgütlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

Pandemi nedeniyle iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle, Ramazan ayındaki dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan iftar sofraları da evlere taşınıyor. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mutfaklarında hazırlanan yemekler paketlenerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. 3 çeşit yemeğin bulunduğu paketler daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 500 haneye her gün düzenli olarak ulaştırılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'den Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine destek

Kadıköy'den Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine destek

Kadıköy'den Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine destek

Kadıköy'den Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine destek

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