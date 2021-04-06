Trendyol 5 - 6 - 7 Nisan indirimleri | Trendyol Ramazana Hazırlık Vakti indirimleriEvlat nöbetindeki babanın yürek yakan isyanı "Kızım sağ mı ölü mü bilmiyorum"Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor: İstanbul'da kupayı kaldırmak büyük bir hayal...Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyorGelinim Mutfakta 6 Nisan Salı puan durumu | 6 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kırmızı ışığa yakalanmamak için aşırı hız yaptı, üst geçide çarptıBaşteknisyen Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Selçuklu Belediyesi pandemide zor günler geçiren esnafa desteğini sürdürüyorŞampiyonlar Ligi'nde dev maç: Manchester City- Borussia Dortmund karşı karşıya! İşte muhtemel ilk 11'ler...Şampiyonlar Liginde dev maç: Real Madrid- Liverpool karşı karşıya gelecek! Muhtemel ilk 11'ler...
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın Dünya Turnuvası için kampa girdi. Zorlu bir hazırlık sürecinde olan sporcular turnuvadan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

Genç Kadınlar Milli Takımlar Başantrenörü Fikret Taşdemir, Dünya Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde devam eden Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın kampı, başantrenör Taşdemir sorumluluğunda 5 antrenörün katılımı ile gerçekleştiriliyor. Başantrenör Fikret Taşdemir, 10 Nisan'da Polonya'da başlayacak Dünya Şampiyonası'na çift antrenmanla hazırlandıklarını anlattı.

20 GÜNDÜR KAMPTALAR

Kampın oldukça verimli geçtiğini ifade eden Taşdemir, "20 gündür kamptayız. Oldukça iyi gidiyor. Yaptığımız elemede ilk ikiye girenleri kampa çağırdık. Kampa 20 kişiyi davet ettik. Onlar arasında da değerlendirme yaparak 10 kişiyi takıma aldık." diye konuştu.

Takımda keyiflerin yerinde olduğunu aktaran Taşdemir, "Dünya Şampiyonası zor bir turnuva. Gönül ister ki 10 madalyayla dönmek ama zor bir turnuva olduğunun bilincindeyiz. Dünya Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz. Sporcularımız arasında Avrupa şampiyonu olan, ikinci olan boksörlerimiz var. Onlardan madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Kampın 9 Nisan'da sona ereceğini belirten Taşdemir, 10 Nisan'da Türkiye'den ayrılacaklarını kaydetti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT