Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

Genç Kadınlar Milli Takımlar Başantrenörü Fikret Taşdemir, Dünya Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde devam eden Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın kampı, başantrenör Taşdemir sorumluluğunda 5 antrenörün katılımı ile gerçekleştiriliyor. Başantrenör Fikret Taşdemir, 10 Nisan'da Polonya'da başlayacak Dünya Şampiyonası'na çift antrenmanla hazırlandıklarını anlattı.

20 GÜNDÜR KAMPTALAR

Kampın oldukça verimli geçtiğini ifade eden Taşdemir, "20 gündür kamptayız. Oldukça iyi gidiyor. Yaptığımız elemede ilk ikiye girenleri kampa çağırdık. Kampa 20 kişiyi davet ettik. Onlar arasında da değerlendirme yaparak 10 kişiyi takıma aldık." diye konuştu.

Takımda keyiflerin yerinde olduğunu aktaran Taşdemir, "Dünya Şampiyonası zor bir turnuva. Gönül ister ki 10 madalyayla dönmek ama zor bir turnuva olduğunun bilincindeyiz. Dünya Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz. Sporcularımız arasında Avrupa şampiyonu olan, ikinci olan boksörlerimiz var. Onlardan madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Kampın 9 Nisan'da sona ereceğini belirten Taşdemir, 10 Nisan'da Türkiye'den ayrılacaklarını kaydetti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı