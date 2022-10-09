Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Boşanma aşamasındaki adam ailesini katletti! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldüren şahıs yaşamına son verdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Boşanma aşamasındaki adam ailesini katletti! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Olay, saat 24.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Boşanma aşamasındaki adam ailesini katletti! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, eşi ve çocuklarının bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girdi. Eve giren kişi eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Boşanma aşamasındaki adam ailesini katletti! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay yerine gelen ekipler, erkeğin önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendini astığını belirledi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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