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Kadın cinayetleri bitmiyor! cesedini bahçeden dönen çocukları gördü

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesindeki bir apartmanda meydana gelen olayda Serpil Karataş(41), eşi Osman Cenk Karataş ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı ve daha sonra eşi tarafından 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Osman Cenk Karataş’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Kadın cinayetleri bitmiyor! cesedini bahçeden dönen çocukları gördü

Bursa'nın  Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesinde Osman Cenk Karataş'ın eşi Serpil Karataş ile aralarında  henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Cenk Karataş, mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş’ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından olay yerinden uzaklaşarak, kayıplara karıştı. Serpil Karataş'ın cesedini, oyun oynadıkları bahçeden eve dönen biri kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine apartman sakinleri polisi aradı. Serpil Karataş’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Polis, kaçan Osman Cenk Karataş’ı yakalamak için çalışma başlattı.5ee4d52fc03c0e1790ba83cd.jpg



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