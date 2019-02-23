Kadın müzesi nedir? Kadın müzesi nerede açılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılıyor. Müftülük Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap ediyor. Erdoğan bir ilk olacak Kadın müzesi açacakları müjdesini de verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları

- Temennimiz 4 yıl içinde Tersane İstanbul'u bitirip milletin hizmetine sunmaktı ama CHP soluğu mahkemede aldı.

- Tüm gayretlerine rağmen hedeflerine ulaşamadılar ama milletimize 6 sene kaybettirdiler

- Engellerle, sabotajlarla dolu uzun mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. Tersane İstanbul Projesi, İstanbul'u çok daha farklı konuma taşıyacak bir projedir.



- Yap - İşlet - Devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan üç otel inşa edilecek.

KADIN MÜZESİ MÜJDESİ

- Ayrıca yine proje için de Türkiye'nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek.

- İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak inşa edilecek. 5700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.