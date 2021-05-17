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Kadın öğretmenden kız öğrencisinin göğüsleriyle ilgili skandal yorum: ''Hadi onları serbest bırak, tüm dünya görsün''

ABD'nin Florida eyaletinde bir öğretmen, sekizinci sınıfa giden 14 yaşındaki Alice Wagner isimli öğrencisine sınıfın içinde göğüsleriyle ilgili yorumda bulundu. Kadın öğretmeninin sözlerinin üzerine öğrenci sınıfı terk ederken aileyi okula çağıran yönetim ise Alice Wagner'a uzaklaştırma cezası verdiğini açıkladı.

Kadın öğretmenden kız öğrencisinin göğüsleriyle ilgili skandal yorum: ''Hadi onları serbest bırak, tüm dünya görsün''

Dünyada koronavirüs salgını devam ederken ABD'de bir öğretmenin ortaokula giden Alice Wagner isimli öğrenciye sınıf içinde söylediği sözler pes dedirtti. O anda öğrenci sınıfı terk ederken öğrenci ise okul yönetimi tarafından uzaklaştırma aldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir ortaokulda yaşanan olay duyanları hayretle içerisinde bıraktı. Sınıfta ders işlendiği sırada kadın bir öğretmenin beyaz tişört giyinen kız öğrencisine söylediği sözler duyanları hayrete düşürdü.

Kadın öğretmenden kız öğrencisinin göğüsleriyle ilgili skandal yorum: ''Hadi onları serbest bırak, tüm dünya görsün''

''HADİ ONLARI SERBEST BIRAK''

Herkesin içinde kız öğrencisine göğüsleri hakkında 'Hadi onları serbest bırak, tüm dünya görsün' yorumu yapan öğretmenin söylediği bu sözler karşısında şaşıran öğrenci izinsiz olarak sınıfı terk etti. Olayın ardından aileyi okula çağıran okul yönetimi öğrenciye 10 gün uzaklaştırma cezası verdiklerini açıkladı.

Kadın öğretmenden kız öğrencisinin göğüsleriyle ilgili skandal yorum: ''Hadi onları serbest bırak, tüm dünya görsün''Kadın öğretmenden kız öğrencisinin göğüsleriyle ilgili skandal yorum: ''Hadi onları serbest bırak, tüm dünya görsün''

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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