Kadına sözlü tacize esnaf duyarsız kalmadı! Cadde boks ringine döndü!

Bursa'da yolda yürüyen genç bir kadın, yolda yürüyen bir erkeğin sözlü tacizine uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, adama bağırarak tepki göstermesiyle çevredeki duyarlı esnaf ve vatandaşlar durumdan haberdar olarak adama tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre; olay Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Derya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yoldan yürüyen bir kadına sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şahısa çevredeki vatandaşlar duyarsız kalmayarak gösterdi.

CADDE BOKS RİNGİN DÖNDÜ

Sözlü tartışma kısa sürede büyürken çıkan kavga sonrası cadde adeta boks ringine döndü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çıkan kavga sonrası olaya tanık olan bir işletmenin müşterileri işletmenin iç kısmına sığınırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.