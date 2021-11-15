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  3. Kadınlar Asya Kupası maçında ilginç anlar! İran kalecisinin cinsiyeti tartışma konusu oldu!

Kadınlar Asya Kupası maçında ilginç anlar! İran kalecisinin cinsiyeti tartışma konusu oldu!

AFC Kadınlar Asya Kupası'nda İran ile Ürdün arasında oynanan maçta, yeşil sahalarda alışık olunmayan bir olay yaşandı. Ürdün, İran kalecisinin kadın olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayette bulundu.

Kadınlar Asya Kupası maçında ilginç anlar! İran kalecisinin cinsiyeti tartışma konusu oldu!

İran ile Ürdün Kadın Milli Takımları'nın karşılaştıkları maçta Ürdün Milli Takım kalecisi, penaltılarla takımını galibiyete taşıdı. 

İRAN KALECİSİNİN ERKEK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İran'ın kalecisi kurtardığı penaltı ile takımını galibiyete taşırken, Ürdün tarafından itirazlar peş peşe geldi. Ürdün Futbol Federasyonu, karşılaşmanın ardından İran kalecisinin kadın değil erkek olduğunu söyleyerek FIFA'ya şikayette bulundu ve resmi bir mektup yolladı. 

Kadınlar Asya Kupası karşılaşmasında ilginç anlar! İran kalecisinin cinsiyeti tartışma konusu oldu!

FIFA'YA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Harekete geçen federasyon, FIFA'ya şikayette bulundu ve resmi bir mektup yolladı. FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz." denildi.

Kadınlar Asya Kupası karşılaşmasında ilginç anlar! İran kalecisinin cinsiyeti tartışma konusu oldu!

"SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Paylaşılan belgenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"AFC’den söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıbbi uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz, özellikle de İran Kadın Futbol Takımının cinsiyet ve doping sorunları olan bir geçmişi var. Asya’da oyunun bütünlüğünü korumak için gerekli süreci izleyeceğinizi umuyoruz ve bu soruşturmanın sonucu hakkında sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz."

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