Kadınlar eve kapanıp kalmayacak! Online eğitimlerle kişisel gelişim desteği

Tuzla'da kadınların sosyal hayata katılımı ve daha güçlü nesiller için eğitimler başladı. Kadınlara yönelik düzenlenen eğitimlerle kadın istihdamı ve kişisel gelişim hedefleniyor. Uygulanan eğitimler kadınların daha güçlü ve özgüvenli olmaları sağlanıyor.

ONLİNE KURSLAR VERİLİYOR

Tuzla Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nde kadın istihdamına ve kadınların kişisel gelişimine katkı sağlamak için online kurslar başladı. 17 farklı branşta açılan kurslara bine yakın Tuzlalı kadın başvurdu. 6 hafta sürecek online eğitimler sonucunda kurslara katılım sağlayan tüm kadınlara ‘Katılım Belgesi’ verilecek.

HEM EĞLENME, HEM DE ÖĞRENME

Öte yandan 4-6 yaş arası çocukların da kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Online Etkinlik Atölyesi eğitimleri başladı. Yoğun istek üzerine ikinci kez düzenlenen eğitimlerde çocuklar hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı yakalıyorlar.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZI EĞİTİMLE BULUŞTURUYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla, ilkokulları, ortaokulları, lise ve üniversiteleri ile bir eğitim kentidir. Tuzla Belediyesi olarak her yaş grubundan vatandaşlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak için kurslar düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yüz yüze yaptığımız bu kursları, Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirsek dahi vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Ben, bu eğitimlere katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

