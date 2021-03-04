Kadınlar Günü dünya genelinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik taleplerin dile getirildiği bir gündür. Bu önemli gün 20. yüzyılın başlarında emekçi kadınlar günü olarak kutlanıldı daha sonra 1977 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak ilan edildi. Ve sonrasında tüm dünyada kadınlar ve kadın örgütleri öncülüğünde yığınsal olarak kutlanmaya başlandı.

Kadınlar Günü ayın kaçında? Kadınlar Günü hangi gün?

KADINLAR GÜNÜ AYIN KAÇINDA?

Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanır. Bu günde sadece kadınlar değil, kadın erkek eşitliği savunan tüm bireyler kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını talep eder.

KADINLAR GÜNÜ HANGİ GÜN?

Kadınlar Günü 2021 yılında 8 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kadınlar Günü'nde dünyanın bir çok yerinde cinsiyet ayrımcılığına karşı gösteri ve etkinlikler yapılır.

EN ANLAMLI 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

*Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!

*Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...

*8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun…

*Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

*Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk.

*Dünya yaratıldığında, onu güzelleştirmek için tasarlanan ve kesinlikle harika bir iş çıkaran muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

*Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

*8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

*Bu dünyadaki hiçbir canlı bir kadın kadar güçlü değildir. Hem evinde hem de kariyerinde mükemmel performansı ile birlikte en iyi şekilde yönetir. Dünyanın en güçlü varlıkları, Kadınlar Gününüz kutlu olsun

*Toplumun beklentilerinin ışığınızı azaltmasına izin vermeyin. Kendinizi sevin, sevgi ve ışığa layık olduğunuzu bilin ve sesinizin önemli olduğunu anlayın! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

*Yetenekli, canlı, iddialı, duygusal, güzel ve zeki… Bu muhteşem özellikleriniz insanlara ilham veriyor! Muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!