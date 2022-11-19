Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

İş dünyasından uzak kalan kadınların geriye dönük prim borcu ödemesi yapmasına olanak sağlayan doğum borçlanması hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırma yapıyor. Peki Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

Çalışan ve çalışmayan kadınların merak ettiği konular arasında yer alan doğum borçlanması internet arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle kişinin geriye dönük prim ödemesi yapmasına olanak sağlayan doğum borçlanması hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, en az 1 gün sigortalı olarak çalışmış kadınların doğum yaptıkları zaman süreci ve doğum iznine ayrıldıkları zamanlarda geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına olanak olanak sağlar. Söz konusu borçlanmadan vatandaşlar 3 kez faydalanabilir ve belirli şartları vardır.

Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI

Doğum borçlanmasına doğumdan önce başvuracak kişilerin taşıması gereken şartlar şunlardır:

- Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),

- Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için
doğumdan önce;

- Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) sigortalılıkların tescil edilmiş ve ödenmiş yahut tahakkuk etmiş prim borcunun olması,

-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

- Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

- Doğumdan sonra borçlanılacak süre içerisinde adına prim ödenmemesi,

- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.

Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

DOĞUM BORÇLANMASI SÜRESİ NE KADAR?

Doğum borçlanmasında süre, devlet tarafından belirlenmiştir.

Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.

Kadını sigortalılar doğum nedeniyle çalışmadıkları en fazla 3 defa olmak üzere ikişer yıllık, toplamda ise 6 yıllık borçlanabilir.

- Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılırlar.

- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

DOĞUM BORÇLANMASINA NASIL BAŞVURULUR?

Doğum borçlanmasına başvuracak sigortalılar bu işlemi e- Devlet üzerinden yapabilirler. Ayrıca ilk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,
Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuru yapabilirler.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

e - Devlet üzerinden doğum borçlanmasına başvurmak için tıklayınız.

Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

Kadınlarda doğum borçlanmasının süresi çocuk başına 2 yıldır. Kısaca 3 çocuğu olan sigortalı bir kadının doğum borçlanması 6 yıldır. Tüm sürenin borçlanılması zorunlu değil.

2022 yılının ilk yarısında uygulanan asgari ücret üzerinden borçlanma yapıldığında, bir günlük borçlanma için 53.38 TL prim ödeniyor. Bir çocuk için 2 yıllık borçlanma yapan annenin ise 38 bin 430 lira prim ödemesi gerekir.

Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KADIN DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR Mİ?

Doğum borçlanmasına sigortası olan kadınlar başvurabilir. Doğum öncesi ve sonrası, belirlenen kriterlere göre başvuru yapılabilir. Çalışan veya çalışmayan kadınlar geriye dönük olarak doğum borçlanması yapabilir.

Doğum Borçlanması Nedir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?Doğum Borçlanması Nedir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?

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