Kadınlarda Emeklilik Yaşı 2022 | Kadınların Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Erkekler kadar kadınlar da, emeklilik yaşı ve şartlarıyla ilgili detayları merak ederek internette araştırıyor. Orta yaşa gelmiş ve artık emekliliği yaklaşmış olan kadınlar, ne zaman emekli olacaklarına dair aramalar yapıyor. İşte merak edilen Kadınlarda Emeklilik Yaşı 2022 ile ilgili detaylar ve Kadınların Emekli Olma Şartları Nelerdir? sorusunun yanıtı...

KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI

Kadınların emeklilik hakkı kazanabilmesi için bazı şartların yanında en az 3600 gün prim ödemesi yapılmış olması şartı aranmaktadır. İşe başlama tarihi ve doğum tarihi kriterleri de göz önüne alındığında kadınların emeklilik yaşı 58'e kadar çıkıyor olsa da, genel olarak 50 yaş kadınlar için emekli olabilecekleri bir yaş olarak kabul ediliyor.

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KADINLARIN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Kadınlar için emeklilik şartları, işe başladığı yani sigortasının başladığı tarihe göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda kişinin doğum tarihi de, emekliliğine etki eden bir diğer noktadır. Fakat yaşa bağlı olmaksızın erken emeklilik de mümkün. Tabii erken emekliliğin de bazı şartları var. O şartlar ise şöyle:

4a kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınların emeklilik hakkı kazanabilmesi için işe başlama tarihi, belirli bir sigortalılık süresi, prim ödemeleri süresi ve yaş gibi şartlar bulunuyor.

1981 yılından önce işe başlayan kadınlar için ise yaş şartı bulunmamaktadır. Yalnızca 20 yıl boyunca sigortalılık ve 5000 gün prim ödeme şartları sağlanması gerekmektedir. 2008 yılından önce işe başlayan kadınlar için ise 58 yaşını doldurması şartı aranmaktadır.

KADINLARDA EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI İLE İLGİLİ DETAYLAR...

4a kapsamında kadın çalışanlar için; 09.1981 işe başlama 5000 gün prim ve 40 yaş şartı itibariyle başlayarak 05.1997 ile 23.05.1998 arası işe başlama tarihine kadar olan zamanda emeklilik yaşı uygulamasında tamamlanması gereken prim gün sayısı 75 gün ve yaş şartı da 1 yıl artarak devam eder(05.1998 - 23.05.1999 ve 05.1999 - 08.09.1999 arası işe başlama tarihi harici). Bu sabit değişim 09.1999 tarihinde işe başlayan kadın çalışanlarda değişir ve 05.2008 yılında işe başlamaya kadar 7000 gün prim olarak kalır. 05.2008 ile birlikte de 7200 gün prim 58 yaş şartı emeklilik olarak belirlenir.

EMEKLİLİK YAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emeklilik yaşın öğrenmek isteyen kadınlar, çoğu bilginin edinildiği resmi bir portal olan e-devlet üzerinden emekliliğiyle ilgili detaylara erişebilmektedir. Her ne kadar emeklilik yaşı farklılık gösteriyor olsa da, net tarihi e-devlet üzerinden öğrenmek mümkündür.

Bunun için "https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim" bağlantısını ziyaret edebilir, emeklilik tarihinizi ve yaşınızı öğrenebilirsiniz.

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