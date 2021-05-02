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  4. Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde sezonu tek yenilgiyle ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor kupasına kavuştu.

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Ligin son haftasında TOFAŞ Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Üniversitesi karşılaştı. Haftalar önce şampiyonluğunu garantileyip Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Bursa temsilcisi, bu maçta da 112-53 galip gelerek sezonu noktaladı.

Ligde oynadığı 28 müsabakada 27 galibiyet alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, önemli bir başarıya da imza atmış oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın da izlediği maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Alkışlar eşliğinde seremoni alanına gelen Bursa Büyükşehir Belediyesporlular, şampiyonluk kupası ve madalyalarını Beşok'un elinden aldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlarda şampiyonluk gururu! Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

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