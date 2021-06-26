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Kadınların cilt bakımındaki yeni gözdesi "Lazer ve ışık sistemi"

Pandemiden sonra güzellik salonlarına ilgi artıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, bu sene yeni trendlerinin neler olduğunu, cilt tipine göre uygulanacak yöntemlerin ve cildin nasıl beslenmesi gerektiği üzerine tüyolar verdi.

Kadınların cilt bakımındaki yeni gözdesi "Lazer ve ışık sistemi"

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, koranavürüsün ile birlikte evlere kapandığımız bu dönemde  cildimizde stresten kaynaklı oluşan lekelenmeler, sivilceler bütün kadınların sorunu haline geldi. Bunlarım çözümü için güzellik merkezlerinin kapısını çalan kadınların en çok kullanmak istedikleri uygulamalar arasında  lazer ve ışık sistemleri rövanşta olduğunu belirtti.

Kadınların cilt bakımındaki yeni gözdesi Lazer ve ışık sistemi

LAZER VE IŞIK İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Ruhsal ve fiziksel olarak yaşadığımız durumların cildimizde tepkilere neden olması ve bizim strese bağlayıp daha fazla zarar görmesini neden olduğumuzu belirten Hande Ulusal, yüzümüze uygulayabileceğimiz lazer ve ışık işlemleri uygulanması hakkında bilgiler verdi.

Lazer ve ışık işlemlerinde ilk önce derinin temiz olması gerekir. Işık koyu nesnelere tutularak gözenekler küçültülür daha sonra lazerle ciltteki koyu maddeler yok edilir. Tedavi edilmek istenen bölge cihaz kullanılarak lekelerin giderilmeye çalışılır. acısız bir şekilde işlem sonlanır.

Kadınların cilt bakımındaki yeni gözdesi Lazer ve ışık sistemi

HER CİLT TİPİNE UYGUN MU?

Genelde tüm vücut tipine uygun olduğunu söyleyen Ulusal, yüzde çok büyük yaralar olmadığı sürece bir sorun teşkil etmediğinin altını çizdi.

İYİ BİR CİLT İÇİN

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, çevresel faktörler dışında sigara kullanımından uzak durulması gerektiğini, beslenmeye dikkat edilmesi, güneş ışınına olduğundan fazla maruz kalınmaması gerektiğine vurgu yaptı. böylelikle bu tedavileri uygulamak zorunda kalınmayacağını ifade etti.

Kadınların cilt bakımındaki yeni gözdesi Lazer ve ışık sistemi

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