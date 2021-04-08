Kadınların gururu! Boksör Ece Asude Ediz'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2019 yılında altın madalya kazanan milli sporcu, 10 Nisan'da başlayacak Gençler Dünya Şampiyonası için hazıklıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Lise son sınıf öğrencisi Ece Asude Ediz, boksa babasının tavsiyesiyle 2017 yılında başladığını dile getirerek, "İnşallah Dünya Şampiyonası'nda madalya alıp, babamı gururlandıracağım." dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İLE TAÇLANDIRACAK

İlk olarak 2019'da Türkiye şampiyonu olduğunu belirten milli boksör, "O yıl katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldum. Avrupa'ya gitme şansım vardı ama salgın nedeniyle gidemedik. Dünya şampiyonluğuna ulaşıp, Avrupa şampiyonluğumu taçlandırmak istiyorum. İlk katıldığım Dünya Şampiyonası olacak. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMALARI HİÇ BIRAKMADIK"

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı antrenörlerinden Muhammed Ali Keskin, ilk olarak Ece Asude'nin babası ile tanıştığını anlatarak, şunları kaydetti: "Pandemi döneminde çalışmaları hiç bırakmadık. Sakarya'da antrenmanlar yaptık. Zaman zaman da İstanbul'a giderek 3 Avrupa şampiyonluğu olan Büşra (Işıldar) ile haftada 2 antrenman yaparak güzel hazırlandık. Şimdi bir ilki başarıp, dünya şampiyonluğunu getireceğimizi düşünüyoruz."

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir ise Ece'nin 81 kiloda Avrupa şampiyonu olduktan sonra hocası ve kendisinin tavsiyesiyle 69 kiloya düştüğünü anlatarak, "Bu müsabakada 69 kiloda mücadele edecek. Şu an çok daha hızlı ve güçlü. Kendisinden madalya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı