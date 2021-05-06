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Kadir Doğulu kimdir? Nereli,kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

Başarılı oyuncu Kadir Doğulu uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmesiyle hayatı merak konusu oldu. Peki Kadir Doğulu kimdir? Nereli,kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Kadir Doğulu kimdir? Nereli,kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Aşkın Tarifi' adlı dizide rol almaya hazırlanan başarılı oyuncu Kadir Doğulu'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Doğulu kimdir? Nereli,kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? İşte merak edilen ayrıntılar...

KADİR DOĞULU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin'de beş çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Abdulkadir Doğulu'dur. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. Okan Üniversitesi gastronomi bölümünde okudu. Oyunculuğunun yanı sıra Doğulu'nun bir menajerlik şirketi vardır.

2000 yılında İstanbul'a ağabeyinin yanına geldi. Önce Beyoğlu Frape'de işe girdi. Ardından Refika'da çalıştı. Cafe City ve Buz'da garsonluk yaptı. Salomanje'de cumartesi pazar günleri mutfakta ekmek pişirip kahvaltıları hazırladı. Biriktirdiği paralarla Barcelona ve Roma'daki kafeleri ve restoranları inceledi.

Kadir Doğulu kimdir? Nereli,kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?Oradaki yemekleri tattı. Türkiye dönüşü House Cafe'de işe girdi. İki sene işletmecilik yaptı. O dönemde abisi aracılığıyla Hande Yener'le tanıştı. Kısa bir süre sonra bu tanışıklık aşka dönüştü.

Şarkıcı Hande Yener ile ortak olarak Ortaköy'de The House Cafe'de işletme müdürlüğü yapmıştır. Aynı zamanda Harbiye'deki Piyasa isimli gece kulübünü işletti.

Kadir Doğulu kimdir? Nereli,kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

EVLİ Mİ?

39 yaşındaki Doğulu, bir dönem aynı dizide rol aldığı meslektaşı Neslihan Atagül ile 8 Temmuz 2016 tarihinde hayatını birleştirdi.

KADİR DOĞULU HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2010    Küçük Sırlar   
2011     Pis Yedili    
2013     Fatih Harbiye    
2014    Sevdam Alabora   
2015   Muhteşem Yüzyıl Kösem   
201     Bana Sevmeyi Anlat    
2018    Babamın Günahları    
2019    Vuslat    
2020    Jet Sosyete    
2021    Aşkın Tarifi

Kadir Doğulu kimdir? Nereli,kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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