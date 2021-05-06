Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Aşkın Tarifi' adlı dizide rol almaya hazırlanan başarılı oyuncu Kadir Doğulu'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Doğulu kimdir? Nereli,kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? İşte merak edilen ayrıntılar...

KADİR DOĞULU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin'de beş çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Abdulkadir Doğulu'dur. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. Okan Üniversitesi gastronomi bölümünde okudu. Oyunculuğunun yanı sıra Doğulu'nun bir menajerlik şirketi vardır.

2000 yılında İstanbul'a ağabeyinin yanına geldi. Önce Beyoğlu Frape'de işe girdi. Ardından Refika'da çalıştı. Cafe City ve Buz'da garsonluk yaptı. Salomanje'de cumartesi pazar günleri mutfakta ekmek pişirip kahvaltıları hazırladı. Biriktirdiği paralarla Barcelona ve Roma'daki kafeleri ve restoranları inceledi.

Oradaki yemekleri tattı. Türkiye dönüşü House Cafe'de işe girdi. İki sene işletmecilik yaptı. O dönemde abisi aracılığıyla Hande Yener'le tanıştı. Kısa bir süre sonra bu tanışıklık aşka dönüştü.

Şarkıcı Hande Yener ile ortak olarak Ortaköy'de The House Cafe'de işletme müdürlüğü yapmıştır. Aynı zamanda Harbiye'deki Piyasa isimli gece kulübünü işletti.

EVLİ Mİ?

39 yaşındaki Doğulu, bir dönem aynı dizide rol aldığı meslektaşı Neslihan Atagül ile 8 Temmuz 2016 tarihinde hayatını birleştirdi.

KADİR DOĞULU HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2010 Küçük Sırlar

2011 Pis Yedili

2013 Fatih Harbiye

2014 Sevdam Alabora

2015 Muhteşem Yüzyıl Kösem

201 Bana Sevmeyi Anlat

2018 Babamın Günahları

2019 Vuslat

2020 Jet Sosyete

2021 Aşkın Tarifi