Kadir Doğulu yeniden aşka geldi!

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun 4 yıldır mutlu bir evlilik sürdüğü eşi Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi. Doğulu'nun "Herkes sussun, sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki... Bugünümün mimarı oldular gülüm" sözleri takipçileri tarafından "Aşka geldi" şeklinde yorumlandı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden çift, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN SİYAH BEYAZ PAYLAŞIM

27 yaşındaki Neslihan Atagül, siyah-beyaz çekilen bu fotoğrafını "Biraz konuşacağım, izin verin" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kadir Doğulu ise eşinin bu paylaşımının altına duygusal bir yorum attı.