Kadir Fazlioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadir Fazlioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadir Fazlioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadir Fazlioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadir Fazlioglu 22 Şubat 2003 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kadir Fazlıoğlu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadir Fazlioglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kadir Fazlioglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kadir Fazlioglu'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kadir Fazlioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kadirfzl10/

Haberin Devamı

Kadir Fazlioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadir Fazlioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Kadir Fazlioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadir Fazlioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Ç. Rizespor U19

11 Ağu 2022 yılında Bulvarspor

Kadir Fazlioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadir Fazlioglu şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.