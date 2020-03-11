Kadir Has Üniversitesi'nde eğitime koronavirüs arası

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nin hem öğrenciler hem de çalışanlarla paylaşılan e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri sebebiyle bugün öğleden itibaren başlayacağı ve 20 Mart'a kadar süreceği açıklandı. Açıklamaya göre; dersler 23 Mart Pazartesi başlayacak.