Kadir Has Üniversitesi'nde eğitime koronavirüs arası
Gelen son dakika haberine göre, Kadir Has Üniversitesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarı yıl tatilini öne çekerek eğitime ara verdiğini duyurdu. Yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayacağı ve 20 Mart'a kadar süreceği açıklandı.
İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.
İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nin hem öğrenciler hem de çalışanlarla paylaşılan e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri sebebiyle bugün öğleden itibaren başlayacağı ve 20 Mart'a kadar süreceği açıklandı. Açıklamaya göre; dersler 23 Mart Pazartesi başlayacak.
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