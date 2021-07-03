Kadir Has Üniversitesinden tepki çeken hareket: Aşı olmayanlar kampüse alınmayacak

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken üniversiteler açılmadan önce Kadir Has Üniversitesi'nin aldığı karar sosyal medyayı birbirine kattı. Öğrencilere gönderilen mailde Kovid-19 aşısı olmayan kişilerine kampüse alınmayacağı belirtildi.

Öğrencilere yollanan mesajın tepki çeken kısmında şu ifadeler yer alıyor:

" Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz"

Bu ifadeler sosyal medyada çokça paylaşılırken tepkiler art arda geldi. Çok sayıda kullanıcı #HaddiniBilKadirHas etiketi paylaşımlarda bulunarak rektörlüğün aldığı karardan vazgeçmesini istedi.

Bilindiği gibi Türkiye'de vatandaşların aşı olma zorunluluğu bulunmuyor.

İŞTE GELEN TEPKİLER

- Kadir Has Üniversitesi'nin yetkilileri, 2 doz iğneyi vurulmayanı kampüse almayacakmış. Ülkenin getirildiği hale bakınız! Her gün yeni zorbalıklarla karşılaşıyoruz. Bu devlet hukuk devletiyse, bu insanlar anayasaya göre suç işliyor!

- Kadir Has üniversitesi rektörü çıkıp açıklama yapmazsa başı çok ağrır umarım da öyle olur #HaddiniBilKadirHas

- Kadir Has Üniversitesi öğrenciler sizin kobay fareniz değildir. Aşıya zorladığınız tek bir öğrenci ölürse, kalp krizi, börek rahatsızlığı vb şeyleri yaşarsa üniversiteniz kurumsal olarak, bu kararı alanlar bireysel olarak hukuk önünde hesap verir.

- Kadir Has üniversitesi ve birçok kurum asi dayatması yaptığınıza dair ihbarlar geliyor. Bir an önce çıkıp yalanlayın. Yalanlayın ki doğru olduğuna inanalım. Öğrencilerimiz sizlere gereken cevabı verecektir.

- Alper Hoca benim Kadir Has Üniversitesi’nde Spor Hukuku dersime girmişti. Bire bir tanıdığım birisi olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim ki altyapıda başarılı olacaktır.

- Kadir Has Üniversitesi'nin yetkilileri, 2 doz iğneyi vurulmayanı kampüse almayacakmış. Ülkenin getirildiği hale bakınız! Devlet hukuk devletiyse, bu insanlar suç işliyor! Hiç kimse, hiçbir insanın üzerinde bilimsel deney yapamaz. Tıbbi zorbalık dayatamaz!

Kadir Has Üniversitesi özel bir üniversite.Bu üniversiteyi kimse yazmasın; batsın inşallah. Dijital köleliğin enstrümanı olan bir okulda okumak insanın haysiyetine dokunur.

Bir zamanlar başörtülüler giremez diyordu bu faşist üniversiteler; şimdi de aşısı olmayanlar giremez diyorlar.