3 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 yeni fakülte, 2 enstitü kuruldu!Avrupa Birliği'nden çevreci karar: Tek kullanımlık plastiklere yasak geliyor! Yarın başlayacak!Kadir Has Üniversitesinden tepki çeken hareket: Aşı olmayanlar kampüse alınmayacakAydın'da kan donduran olay: İntihar mı cinayet mi? Daha 13 yaşındaydı... Küçük kız bahçede asılı halde bulundu!Resmi Gazete'de yayımlandı: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) kuruluyor! Sermayesi 1 milyar 200 milyon TLMaden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Yasin Erdoğan kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Atama kararları Resmi Gazete'de!Hafta sonu şiddetli yağmurla başladı! Meteoroloji'den vatandaşlara sel, su baskını ve dolu uyarısı! İşte 3 Temmuz Cumartesi hava durumuMuğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Diyanet İşleri Başkanlığı Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı hayatı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kadir Has Üniversitesinden tepki çeken hareket: Aşı olmayanlar kampüse alınmayacak

Kadir Has Üniversitesinden tepki çeken hareket: Aşı olmayanlar kampüse alınmayacak

Kadir Has Üniversitesi tarafından öğrencilere gönderilen mailde 2 doz aşısını olmamış öğrencilerin kampüse alınmayacağı belirtildi. Bu duruma tepki gösteren öğrenciler ve sosyal medya kullanıcıları #HaddiniBilKadirHas etiketi üzerinden paylaşımda bulundu.

Kadir Has Üniversitesinden tepki çeken hareket: Aşı olmayanlar kampüse alınmayacak

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken üniversiteler açılmadan önce Kadir Has Üniversitesi'nin aldığı karar sosyal medyayı birbirine kattı. Öğrencilere gönderilen mailde Kovid-19 aşısı olmayan kişilerine kampüse alınmayacağı belirtildi.

Öğrencilere yollanan mesajın tepki çeken kısmında şu ifadeler yer alıyor:

" Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz" 

Bu ifadeler sosyal medyada çokça paylaşılırken tepkiler art arda geldi. Çok sayıda kullanıcı #HaddiniBilKadirHas etiketi paylaşımlarda bulunarak rektörlüğün aldığı karardan vazgeçmesini istedi. 

Bilindiği gibi Türkiye'de vatandaşların aşı olma zorunluluğu bulunmuyor.

Kadir Has Üniversitesinden tepki çeken hareket: Aşı olmayanlar kampüse alınmayacak

İŞTE GELEN TEPKİLER

- Kadir Has Üniversitesi'nin yetkilileri, 2 doz iğneyi vurulmayanı kampüse almayacakmış. Ülkenin getirildiği  hale bakınız! Her gün yeni zorbalıklarla karşılaşıyoruz. Bu devlet hukuk devletiyse, bu insanlar anayasaya göre suç işliyor!

- Kadir Has üniversitesi rektörü çıkıp açıklama yapmazsa başı çok ağrır umarım da öyle olur #HaddiniBilKadirHas

- Kadir Has Üniversitesi öğrenciler sizin kobay fareniz değildir.  Aşıya zorladığınız tek bir öğrenci ölürse, kalp krizi, börek rahatsızlığı vb şeyleri yaşarsa üniversiteniz kurumsal olarak, bu kararı alanlar bireysel olarak hukuk önünde hesap verir.  

Kadir Has Üniversitesinden tepki çeken hareket: Aşı olmayanlar kampüse alınmayacak

- Kadir Has üniversitesi ve birçok kurum asi dayatması yaptığınıza dair ihbarlar geliyor. Bir an önce çıkıp yalanlayın. Yalanlayın ki doğru olduğuna inanalım. Öğrencilerimiz sizlere gereken cevabı verecektir.

- Alper Hoca benim Kadir Has Üniversitesi’nde Spor Hukuku dersime girmişti. Bire bir tanıdığım birisi olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim ki altyapıda başarılı olacaktır. 

- Kadir Has Üniversitesi'nin yetkilileri, 2 doz iğneyi vurulmayanı kampüse almayacakmış. Ülkenin getirildiği  hale bakınız! Devlet hukuk devletiyse, bu insanlar suç işliyor! Hiç kimse, hiçbir insanın üzerinde bilimsel deney yapamaz. Tıbbi zorbalık dayatamaz!

Kadir Has Üniversitesi özel bir üniversite.Bu üniversiteyi kimse yazmasın; batsın inşallah. Dijital köleliğin enstrümanı olan bir okulda okumak insanın haysiyetine dokunur.
Bir zamanlar başörtülüler giremez diyordu bu faşist üniversiteler; şimdi de aşısı olmayanlar giremez diyorlar. 

Kadir Has Üniversitesinden tepki çeken hareket: Aşı olmayanlar kampüse alınmayacak

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT