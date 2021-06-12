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Kadir Şeker yine gündemde! Ayşe Dırla'nın kardeşi de eroinden tutuklandı!

Konya’da Kadir Şeker’in şiddet gördüğü erkek arkadaşından kurtarmak istediği Ayşe Dırla’nın uyuşturucu ile yakalanarak tutuklanmasının ardından bu kez kız kardeşi Figen Dırla da 3 kilo eroin ile yakalandı. Kız kardeş de ablası gibi tutuklandı.

Kadir Şeker yine gündemde! Ayşe Dırla'nın kardeşi de eroinden tutuklandı!

Konya'da parkta kız arkadaşı Ayşe Duran'a şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada adamın ölümüne neden olan Kadir Şeker hala tutuklu.

Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla ise bir süre önce uyuşturucu suçundan tutuklanmıştı. Dırla'nın ardından kız kardeşi de bulunduğu araçta uyuşturucu madde ile yakalandı. 

Kadir Şeker yine gündemde! Ayşe Dırla'nın kardeşi de eroinden tutuklandı!

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda oto kurtarma çekici olan bir araçta arama yapıldı. Aramada toplam 3 kilo eroin ele geçirildi.

Kadir Şeker yine gündemde! Ayşe Dırla'nın kardeşi de eroinden tutuklandı!

CEZAEVİNE KONULDU

Araçta bulunan Figen Dırla ve Erdal Güneş gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan adliyeye sevk edilen ikili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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