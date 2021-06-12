Kadir Şeker yine gündemde! Ayşe Dırla'nın kardeşi de eroinden tutuklandı!

Konya'da parkta kız arkadaşı Ayşe Duran'a şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada adamın ölümüne neden olan Kadir Şeker hala tutuklu.

Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla ise bir süre önce uyuşturucu suçundan tutuklanmıştı. Dırla'nın ardından kız kardeşi de bulunduğu araçta uyuşturucu madde ile yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda oto kurtarma çekici olan bir araçta arama yapıldı. Aramada toplam 3 kilo eroin ele geçirildi.

CEZAEVİNE KONULDU

Araçta bulunan Figen Dırla ve Erdal Güneş gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan adliyeye sevk edilen ikili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.