Kadir Şeker'in cezasına Şevval Sam'dan tepki geldi!

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12.5 yıla indirdi.

Kararın ardından sosyal medya ayağa kalktı. Bir çok kesimden karara peş peşe tepkiler çığ gibi büyürken ünlü isimlerde sessiz kalmadı.

FOX TV'nin rekortmen dizisi Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Şevval Sam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kadir Şeker’in cezasına tepki gösterdi.

Kadir Şeker’e beraat vermek zorundasınız; aksi takdirde kızınız, kız kardeşiniz, anneniz, ablanız sokakta tacize, saldırıya uğrarsa, etrafında sadece onu izleyenler olacak. Kimse kılını kıpırdatmayacak..“Bir Allah’ın kulu yok muydu!” diye isyan edeceksiniz!#kadirsekericinberaat pic.twitter.com/A9kQnEuQ6t — Şevval Sam (@sevvalsam) October 14, 2020

"BERAAT VERMEK ZORUNDASINIZ"

Kadir Şeker’in fotoğrafını paylaşan Şam, “Kadir Şeker’e beraat vermek zorundasınız; aksi takdirde kızınız, kız kardeşiniz, anneniz, ablanız sokakta tacize, saldırıya uğrarsa, etrafında sadece onu izleyenler olacak. Kimse kılını kıpırdatmayacak. ‘Bir Allah’ın kulu yok muydu!’ diye isyan edeceksiniz!” ifadelerini kullandı.

"KADİR, BİZİ AFFET"

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'da Kadir Şeker'e verilen cezaya sessiz kalmadı ve tepkisini dile getirdi:

Kadir Şeker’in mahkeme salonundan çıkarken çekilen fotoğrafını paylaşan başarılı sanatçı, “Kadir Şeker bizi affet. Senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar? Üzgünüz, çok yazık oldu çok” notunu ekledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.