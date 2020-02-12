Kadir Şeker'in tutukluluğuna itirazı mahkeme tarafından reddedildi

Kadir Şeker, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. İddiaya göre, 5 Şubat'ta akşam saatlerinde, tramvaydan inip evine gittiği sırada 32 yaşındaki Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi (35) dövdüğünü gördü. Kadir Şeker, Özgür Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti.

Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi. 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Mahkemenin, Kadir Şeker'in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluğunun devamına karar verdiği öğrenildi.