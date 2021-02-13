Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yeni tip koroanvirüse yakalanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Siyasi camiayı yasa boğan haberin ardından Topbaş'ın siyasetle olan ilişkisini merak eden vatandaşlar da internette Kadir Topbaş kaç yıl, kaç dönem belediye başkanlığı yaptı? Kadir Topbaş siyasi hayatı konularını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

KADİR TOPBAŞ KAÇ YIL, KAÇ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI?

Kadir Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994 – 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi’nden Bakırköy Belediye Başkanlığı’na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimleri’nde Fazilet Partisi’den Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul’a model olabilecek “Güzel Beyoğlu” projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon” çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Topbaş, 22 Eylül 2017 tarihine dek bu görevini sürdürdü ve 22 Eylül günü, İBB Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

28 Mart 2004'teki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kadir Topbaş, 2009 ve 2014'te iki dönem daha göreve seçilerek toplamda 3 dönem başkanlık yapmıştır.

KADİR TOPBAŞ SİYASİ HAYATI

Kadir Topbaş’ın Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı ‘Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent', TAÇ Vakfı ile birlikte hazırladığı ‘Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II' ve ‘Anılarda Beyoğlu' isimli eserleri bulunmaktadır.

Kadir Topbaş 2007’den bu yana dünya kentlerinin Birleşmiş Milletleri sayılan Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın eş başkanıdır. Topbaş aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı başkan yardımcılığını, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu üyeliğini, Tarih ve Çevre Vakfı (TAÇ Vakfı) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.

2010 yılında üç yıllığına, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) dönem başkanlığına seçilmiştir. Başkanlık için bir sonraki seçimler, UCLG’nin 2013 yılında Fas’ın Rabat kentinde yapılan ve 130’a yakın ülkeden üç binden fazla delegenin katıldığı olağan kongresinde yapıldı. Tek adayla gidilen seçimde, Topbaş 2016’ya kadar görev yapmak üzere yeniden başkan seçildi.Topbaş ayrıca 2011’de Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Başkanlığına seçilmişti.