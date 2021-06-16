Kadırgalı Seda Sayan'ın Tecavüz iddiası Ortalığı fena karıştı! Mehmet Ali Erbil apar topar açıklama yaptı, Özür diledi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, Seda Sayan hakkındaki "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" paylaşımının ardından Seda Sayan'ın Erbil'i tecavüzle suçlaması gündeme bomba gibi oturmuştu.

TECAVÜZ SUÇLAMASI

Ünlü şovmenin "Geçmişi kirli" lafına karşılık olarak Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişim kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır" diyerek yanıt vermesiyle herkesi şok etti.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını kaldıran Sayan, "Dua et çocuklarının hatırına" açıklamasında bulundu.

ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Herkes duydukları karşısında şaşkınlık yaşarken tüm bu olayların ardından Mehmet Ali Erbil, hakkındaki suçlamalara şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben Mehmet Ali Erbil; Hepinizin bildiği tanıdığı… Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın"

"HER ZAMAN BARIŞTAN YANAYIM"

Mehmet Ali Erbil, özür paylaşımının ardından olup biteni magazinburada.net muhabiri Ali Osman Beyzade'ye açıkladı.

Avukatının kimseyle konuşma dediği için açıklamada bulunmadığını dile getiren Erbil, kavgadan yana olmadığını belirterek, "Kindar değilim. Her zaman barıştan yanayım. Ben bu paylaşımı yazmadım sadece paylaştım. Her zaman kadın haklarından yana bir insan oldum. Manevi oğlum ile oturup yazmak gibi bir durum yok. Neden kimseyi bu tip bir şeye ortak edeyim" şeklinde açıkladı.

SEREN SERENGİL'DEN ÜNLÜ ŞOVMENE DESTEK

Seda Sayan'ın tecavüz iddiaları üzerine Mehmet Ali Erbil'i savunan Seren Serengil, Sayan'ın geçmişiyle ilgili bir takım iddialarda bulunarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" diye yazdı.