Kadri Gürsel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel'in biyografisi

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KADRİ GÜRSEL KİMDİR?

Kadri Gürsel 21 Ocak 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1972 yılında Galatasaray Lisesi'nde yatılı okumaya başladı. Üniversite öğrencisi olduğu sırada, 12 Eylül Darbesi'nden önce tutuklandı ve üç yıl tutuklu kaldı.

KADRİ GÜRSEL'İN BİYOGRAFİSİ

1986 yılında gazeteciliğe Yeni Gündem dergisinde başladı ve daha çok dünyadan haberler ve dış politikayla ilgili konular üzerinde çalıştı. Yeni Gündem 1988 yılında kapanınca Gürsel, 1993 yılına dek Cumhuriyet, Güneş ve Sabah gazeteleri ile Nokta dergisinde editörlük ve muhabirlik görevlerinde bulundu.

1993'te Agence France-Presse'in İstanbul muhabirliğini yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1995 yılında Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlediği Çelik Harekâtı'nı izlemek için Reuters'ın foto muhabiri Fatih Sarıbaş ile birlikte bulunduğu Irak'tan Türkiye'ye döndükten sonra Diyarbakır'a gitmek üzere yola koyuldukları Nusaybin'de PKK militanları tarafından 31 Mart günü kaçırıldılar. 26 günlük esaretin ardından Şırnak'ta serbest bırakıldılar. Alıkonulduğu süre içerisindeki gözlemlerini kaleme aldığı Dağdakiler adlı kitabı 1996 yılında yayımlandı.

1998'de Milliyet grubunun haftalık olarak yayımladığı Artı Haber adlı derginin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Ardından gazetenin dış haberler müdürlüğüne getirilen Gürsel, 2008 yılının sonuna kadar bu görevde bulundu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan patlama sonrası kişisel Twitter hesabı üzerinden yazdığı yazılar nedeniyle Milliyet Gazetesi tarafından işinden çıkarıldı. 13 Eylül 2015'te Diken gazetesine geçti. Burada yazılarını Nisan 2016'ya dek sürdürdü. 8 Mayıs 2016'da Cumhuriyet Gazetesi’nde başladığı köşe yazarlığını Eylül 2018'e kadar sürdürdü. 2018 ila 2020 yılları arasında Al Monitor platformunda yazılar yazmıştır. Günümüzde Halk TV bünyesinde televizyon programları yapmakta ve internet sitesinde yazılar yazmaktadır.

Gürsel, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı'dır.

KADRİ GÜRSEL'İN TUTUKLANMASI

31 Ekim 2016'da Cumhuriyet Gazetesine yapılan operasyon sırasında, gazetedeki pek çok çalışanla beraber Kadri Gürsel de gözaltında alındı. Gürsel'in yönetim kurulu üyeliğini yaptığı, Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü bu duruma tepki göstererek Gürsel ve diğer gazetecilerin en kısa zamanda serbest bırakılması çağrısında bulundu. Cumhuriyet gazetesi yayın danışmanı görevini de üstlenen Kadri Gürsel, çıkarıldığı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" suçlamasıyla 5 Kasım tarihinde tutuklandı. 18 Haziran 2019 tarihinde tahliye edildi, 21 Kasım 2019'da ise hakkında beraat kararı verildi.