Kadro dışı kalan Gedson Fernandes ile ilgili bomba iddia! Yıldız oyuncu için kumar iddiası!

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yaz transfer sezonunda hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı haftalarca peşinden koşturan Gedson Fernandes, Benfica'da kadro dışı bırakıldı. Bu flaş kararın ardından futbolseverler bunun nedenini merak ederken ortaya atılan iddia ise herkesi şoke etti. Yıldız futbolcunun kumarhanede alkol alırken Benfica yöneticileri tarafından yakalandığını ve kadro dışı kaldığını yazdı.

KUMARHANEDE BASILDI

Portekiz basını tarafından ortaya atılan iddiada, genç yıldızın kumarhanede alkol alırken kulüp yetkililerine yakalandığı ve bu disiplinsiz hareketler sonucunda Fernandes'i önce kadro dışı bırakan Benfica yetkililerinin daha sonra ise B takıma gönderilmesi yönünde karar aldığı ifade edildi.

YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK

Yıldız futbolcunun B takıma gönderilmesinin ardından ise yerine Benfica B takımından Paulo Bernardo eklendi. Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek için uğraşmasına rağmen Benfica'nın genç oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer gerçekleşmemişti. Ocak ayında yeniden transfer teklifi sunulması beklenilen genç oyuncu bu sezon sadece 45 dakika forma giyebildi.

İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano ifadeleri ise şu şekilde:"Gedson'un sabaha kadar alkol alıp kumarhanede yakalandığı haberi tamamen yalan. Tek gerçek haber, Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson’un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi." ifadeleriyle çıkan iddiaları yalanlayarak Benfica'yı suçladı.