Kafkas Üniversitesi'ne en az lise mezunu sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen özel şartları da taşıması gerekiyor. İşte Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı tüm detaylar...

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı genel şartlar;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa

bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli

bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü

uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi

isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları

için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu

hariç)

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam

edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi

olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği

sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,

sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler

Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

H- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı özel şartlar;

a) 2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak,

d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda

sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular 18 Nisan 2021 itibariyle başladı. Adaylar 15 gün içinde başvuru yapabilecek.

Başvuru işlemleri http://www.kafkas.edu.tr adresinden online olarak yapılacak.