Kaftancıoğlu'nun 'PKK' sözlerine İYİ Parti'den tepki geldi! Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. katıldığı bir televizyon programına katıldı. Programda öldürülen teröristler için "Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa’nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım" dedi. Bunun üzerine İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, Kaftancıoğlu'na sert çıktı.

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İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, Twitter'dan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ya tepki gösterdi. Seçimlerde 'Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum' diyen Cumhuriyet Halk Partisi adayını destekleyen İYİ Parti'nin milletvekilinin bir anda duyduğu bu rahatsızlık ise 'ortaklık bozuluyor mu?' sorusunu akıllara getirdi. ÖZDAĞ'DAN SERT ELEŞTİRİ Özdağ, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Irak'ın Erbil şehrinde şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'ye dair bir açıklama yapmamasına sert eleştiride bulundu. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun geçmişte Fransa'nın başkenti Paris'te infaz edilen PKK terör örgütü mensupları için taziye mesajı yayınladığını dile getiren İYİ Partili Özdağ, Türk diplomatın şehit edilmemesine ilişkin taziye mesajı yayımlamamasını ise eleştirdi. Konuya dair açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Kaftancıoğlu Erbil'de şehit edilen diplomatlarımız için üzüntülerini bildirdi mi bilmiyorum ama ben Paris'te terörist şeflerinin infaz edilmesini çok doğru buldum. Her terör şefi ensesinde Türk devletinin namlusunu hissetmeli. Terörü terörize etmeliyiz" İşte Özdağ'ın o paylaşımı: Etiketler : canan kaftancıoğlu



