Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 6'ya ulaştı. Başakşehir - Trabzonspor maçında bu nedenle as kaleciler forma giyemeyecek. Abdullah Avcı fileyi Kağan Moradaoğlu'a emanet edebilir. Peki Kağan Muradoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un yeni kalecisi Kağan Muradoğlu boyu kaç?

KAĞAN MURADOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Henüz 18 yaşında olan Kağan Muradoğlu, Trabzonspor'un altyapısında futbola başladı. 10 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da doğan Muradoğlu, ligdeki Başakşehir karşılaşmasında takımının kalesini koruyacak.

KAĞAN MURADOĞLU BOYU KAÇ?

Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor'un U16 ve U17 kategorilerinde forma giydi. Başarılı performansı ile dikkat çeken Moradaoğlu,,U14 ve U17 Milli Takım kadroları için çağırıldı. U17 Milli Takımı ile 2 maça çıkan oyuncu 4 Şubat 2019 tarihinde takımı ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç eldivenin sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de bitecek.

193 cm boyundaki genç kaleci lise son sınıfa gidiyor. Başakşehir karşılaşmasında Kağan Moradaoğlu'nun yedeği ise başka bir genç kaleci Hakan Aydın olacak. Aydın da Muradoğlu gibi, lise son sınıf öğrencisidir.