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Kağıt Ev Cihan Fırtına kimdir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi 'Kağıt Ev' karakterleri izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Kağıt Ev Cihan Fırtına kimdir? Detaylar haberimizde....

Kağıt Ev Cihan Fırtına kimdir?

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı dizi, yayınlanan tanıtım fragmanıyla dikkat çekmeyi başardı. Merak uyandıran dizinin karakterleri araştırılmaya başlandı. Peki Kağıt Ev Cihan Fırtına kimdir? İşte ayrıntılar.

KAĞIT EV CİHAN KİMDİR?

Cihan Fırtına kendisini, "Ben Cihan Fırtına, sağ duyulu bir akademisyen, ideal bir eş, iyi bir babaydım. Adaletten asla vazgeçmem derdim, kızım katil olana kadar.” şeklinde tanıtıyor. Dizide Cihan Fırtına, karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'dur.

Kağıt Ev Cihan Fırtına kimdir?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Erdal Beşikçioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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