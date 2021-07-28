Kağıthane'de dehşet saçan görüntüler! 75 yaşındaki kadın engelli torununu dövdü

İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu yüzde 88 engelli 15 yaşındaki Vuhem B., 75 yaşındaki babaannesi Semiye Ahu R. tarafından darp edildi. Şiddet gören çocuğun çığlıkları vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Vuhem B. ile kardeşleri 12 yaşındaki Mahmud B. ve 5 yaşındaki Ali M.'yi kilitlendikleri evden kurtardı.

ÇOCUKLARI POLİS KURTARDI

Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldükten sonra annesine teslim edildi. Evdeki babaanne Samia Ahu R. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde, 'Altını değiştiriyordum, rahat durmadığı için birkaç tane vurdum' dediği öğrenilen Samia Ahu R., Kağıthane Aile İçi ve Kadın Şiddet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan kadın, 'Alt soya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.