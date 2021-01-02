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  3. Kağıthane’de silahlı kavga çıktı: 1 kişi yaralandı

Kağıthane’de silahlı kavga çıktı: 1 kişi yaralandı

Kağıthane’de, aralarında husumet bulunsudu iddia edilen şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polisler konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, bir grup husumetli oldukları ileri sürülen Mesut Y. ile sokakta karşılaştı.

Grup ile Mesut Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından gruptan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yanındaki silahla Mesut Y.’ye ateş ederek, onu ayağından yaraladı.

Kağıthane’de silahlı kavga çıktı: 1 kişi yaralandı

Silahlı kavgada Mesut Y. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise bir araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ambulansa alarak ilk müdahalenin ardından Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ise olay yerine delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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