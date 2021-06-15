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Kağıttan Hayatlar çalıntı iddiasıyla gündemde! Film mahkemelik oldu!

Başrolünde başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Netflix'te yayınlanan Kağıttan Hayatlar filmine aşırma davası açıldı

Kağıttan Hayatlar çalıntı iddiasıyla gündemde! Film mahkemelik oldu!

2018 yılında Yönetmen Temel Arda Karslı'nın yayınladğı Kara isimli sinema filminin Kağıttan Hayatlar filmiyle benzer olduğu iddia edilerek yönetmen tarafından dava açıldı.

20 BİN LİRA İSTEDİ

Temel Arda Karslı, filmin senaristi olan Ercan Mehmet Erdem, OGM Prodüksiyon şirketi, Netflix ve Los Gatos Turkey'den 20 bin lira istedi. 

"FİLM DURDURULSUN!"

Karslı, serinin intihal yoluyla izinsiz kullanıldığını öne sürerek haksız rekabetin önlenmesi gerekçesiyle filmin durdurulmasını talep etti.

Kağıttan Hayatlar çalıntı iddiasıyla gündemde! Film mahkemelik oldu!

KAĞITTAN HAYATLAR KONUSU

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar. Kağıttan Hayatlar filmi konusu ne? Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimler? Kağıttan Hayatlar nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

Kağıttan Hayatlar çalıntı iddiasıyla gündemde! Film mahkemelik oldu!

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy
Emir Ali Doğru
Ersin Arıcı
Turgay Tanülkü
Selen Öztürk

Kağıttan Hayatlar çalıntı iddiasıyla gündemde! Film mahkemelik oldu!

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