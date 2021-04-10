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  3. Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman'da meşhur kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla büyüleyici manzaralar ortaya çıktı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasıyla bölge fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor.

Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman'da meşhur kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Açan çiçeklerle ilçe adeta beyaza büründü. Türkiye'nin kayısı üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Kağızman'da her yıl nisan ayı ile birlikte kayısı ağaçları çiçek açar ve ilçe adeta beyaz bir gelinlik giymiş gibi oluyor.

FOTOĞRAFÇILARIN UĞRAK MERKEZİ OLDU

İlçenin önemli gelir kaynağı olan kayısı bahçelerinde ise açan çiçekler ile birlikte ummalı bir çalışma başladı ağaç altlarının tepilmesinin yanı sıra yoğun yağmur yağışında oluşan manolya hastalığından çiçekleri korumak için, ilaç yapılması ile sezona hazırlık yapan, kayısı üreticileri bu yıl havaların iyi gitmesiyle umutlarını kayısıdan elden edilecek gelire bağladılar. Kağızman her yıl açan kayısı çiçekleri ile nisan ayında fotoğrafçıların uğrak yeri haline geliyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman gelin gibi süslendi! Meşhur kayısı ağaçları çiçek açtı

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