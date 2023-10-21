Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor

Kahire'de düzenlenen Barış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin'in acısı normalleştiriliyor. İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor. Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir." dedi. Bakan Fidan, "İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı" diye konuştu.

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Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de "Gazze'deki Gelişmeler, Filistin Davasının Geleceği ve Barış Süreci" konulu zirve başladı.

Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Kritik zirvede Bakan Hakan Fidan, Ürdün Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve BM Sekreteri Guterres açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu an Filistin'deki durum bir trajedi, hep öyleydi ancak şimdi daha da kötüleşiyor. Bunu kınamada koşulsuz olmalıyız. İsrail'in sözde zaferlerinin uzun dönemde güvenlik sağlamayacağı onlara anlatılmalı. İsrail bazı ülkelerin güvenliğini açık çek olarak kullanıyor.

İsrail'e yapılan askeri yardımlar işgali derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor.

"Gazze'de 2 milyon kişi hapiste"

Filistin'in acısı normalleştiriliyor. İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor. Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir. Adil bir çözüm bulunmalı. Türkiye çatışmaların durmasını ve Gazze'ye koşulsuz insani yardım gönderilmesini istiyor.

"İki devletli çözüm yoluna geri dönülmeli"

İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı. Daha ötesi bir garantör mekanizması olmalı. Her iki tarafın da adil bir barış için gerekli olan yükümlülüklerini hayata geçirmesini sağlamalıyız.

Türkiye bu konseptin gelişmesi için adımlar atmakta ve adil, güvenli ve insan onuruna yakışır bir geleceği bölgedeki herkes için sağlamak için çalışmaktadır. Şimdi artık bunun zamanı gelmiştir."

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