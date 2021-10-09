Kahpe Felek ne demek, TDK'ya göre Kahpe Felek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kahpe felek ne demek? Kahpe felek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kahpe felek kelimesi. Peki kahpe felek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kahpe felek nedir, kahpe felek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kahpe felek kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kahpe felek kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KAHPE FELEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kahpe felek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kahpe felek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Rast gelmeyen, yâr olmayan, kötü talih veya kader` anlamında kullanılan bir söz, kambur felek



KAHPE FELEK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aşktı bizdeki, onlardaki mantık / Onlardan yana çıktı kahpe felek

