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Kahraman anne, çocuklarını yaşatmak için kendini feda etti! Onları emzirmek için idrarını içti

Venezuela’da yaşanan deniz kazasında bir kadın, susuzluktan ölmeden önce 4 gün boyunca emzirdiği çocuklarının hayatlarını kurtardı. Yetkililerin aktardığına göre kadın çocuklarını emzirirken hayatta kalmak için kendi idrarını içti.

Kahraman anne, çocuklarını yaşatmak için kendini feda etti! Onları emzirmek için idrarını içti

Mariely Chacon ve ailesiyle birlikte toplam 8 kişi, 3 Eylül tarihinde Venezuela’nın Miranda eyaletindeki Higuerote'den La Tortuga adasına eğlence amaçlı bir gezi yapmak için Thor adlı teknedeydiler. Bulundukları rotada onlarla beraber başka bir tekne daha yolculuk ediyordu.

Gittikleri adaya demir almalarından dakikalar sonra teknelerden birisinde elektrik arızası ortaya çıkıyor. O esnada gelen büyük bir dalga arızanın giderildiği tekneye çarparak ikiye ayırıyor. Yarılmanın sonucunda yolcuların yaklaşık 110 km açıkta denizde yüzer halde bıraktığı düşünülüyor.

Kahraman anne, çocuklarını yaşatmak için kendini feda etti! Onları emzirmek için idrarını içti

Anne Chacon, 6 yaşındaki oğlu ve 2 yaşındaki kızını hayatta tutmak için çocuklarını emzirdi. Yetkililere göre hayatta kalmak amacıyla kendi idrarını içmek zorunda kaldı. Buna bağlı olarak da dehidrasyon ve sıcak çarpmasından dolayı hayatını kaybetti.

Kahraman anne, çocuklarını yaşatmak için kendini feda etti! Onları emzirmek için idrarını içti

Deniz kazasından 4 gün sonra çocuklar küçük bir cankurtaran sandalında ölü annelerinin cansız bedenine sarılmış halde bulundular. Başkent Karakas'ta bir hastaneye götürülen çocuklar; birinci derece yanık, dehidrasyon ve travma sonrası stres tedavisi görüyorlar.

Kahraman anne, çocuklarını yaşatmak için kendini feda etti! Onları emzirmek için idrarını içti

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