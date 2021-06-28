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Kahraman şoför! Güzergah yönünü değiştirdi, çocukları YKS'ye yetiştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir otobüs görevlisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna geç kalan 3 öğrenciyi, otobüsün yönünü çevirerek sınava yetiştirdi.

Kahraman şoför! Güzergah yönünü değiştirdi, çocukları YKS'ye yetiştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımına göre, dün Serdivan ilçesinde Yazlık-Maltepe güzergahı arası çalışan "9B" numaralı belediye otobüsüne binen 3 öğrenci, sınava gecikeceklerini otobüs şoförüne bildirdiler. Hareket amirliği ile yolculardan izin alan ulaşım görevlisi, otobüsün yönünü çevirerek, 3 öğrenciyi sınavlarına yetiştirdi. Ulaşım görevlisi, bu hareketiyle hem öğrencilerin hem de yolcuların takdirini topladı

Kahraman şoför! Güzergah yönünü değiştirdi, çocukları YKS'ye yetiştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"26 Haziran Cumartesi günü YKS'ye girecek 3 öğrenci, otobüsümüzü durduruyor ve sınava 30 dakika kaldığını şoförümüze iletiyor. Şoförümüz, Hareket Amirliği ve yolcularımızdan izin alıyor, güzergahını değiştirip gençlerimizi sınava girecekleri okulun kapısına kadar götürüyor. Bu duyarlı davranışları için tüm yolcularımızı ve personelimizi yürekten tebrik ediyoruz."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de paylaşımı alıntılayarak, "Çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim." açıklamasında bulundu.

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