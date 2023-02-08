Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"

Sosyal medyada deprem felaketiyle dalga geçilen bir video tepki çekti. Videodaki kişinin, "Babam enkaz altında. Ondan geriye kalan (araba anahtarı) tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler" sözleri çıldırttı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi 11 ilde 13.5 milyon insanı etkiledi. Felaketin boyutu her geçen dakika artarken insanlıktan nasibini almamış bazı kişiler deprem felaketiyle dalga geçti.

Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı

YANINDAKİLER GÜLDÜ

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir video insanlığı sorgulattı. Sosyal medya uygulaması Instagram'da canlı yayın açan bir şahıs, "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" dedikten sonra araçta bulunan bazı kişilerle güldü.

MİDE BULANDIRAN SÖZLER

Sözlerine devam eden şahıs, "Çok... Allah rahmet eylesin. Ondan geriye kalan (araba anahtarı) tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler. Araba sürmek için" dedi.

Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki aldı.

Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarıKahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarıKahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarıKahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı

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