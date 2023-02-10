Kahramanmaraş Elbistan depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Binalar tuzla buz oldu, etrafı toz bulutu kapladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Bu depremin ardından saat 13.24'de bu kez Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş Elbistan depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Binalar tuzla buz oldu, etrafı toz bulutu kapladı

YIKILMAYAN BİNALAR YIKILDI

Söz konusu depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Müftülük meydanında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 2 katlı bir binanın yıkılması, daha sonra diğer yıkılan yapılardan çıkan toz dumanının yayıldığı görüldü.

Kahramanmaraş Elbistan depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Binalar tuzla buz oldu, etrafı toz bulutu kapladı

VATANDAŞLAR KORKU YAŞADI

Vatandaşların korku, şok ve panik anı görenleri üzdü.

Kahramanmaraş Elbistan depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Binalar tuzla buz oldu, etrafı toz bulutu kapladı

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