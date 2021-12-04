Kahramanmaraş Pazarcık'ta yürekleri yakan yangın: 3 çocuk yangında can verdi

Alınan bilgilere göre Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Bu sırada annelerinin evde bıraktığı T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuk, yangının çıktığı evde mahsur kaldı.

ACI HABER GELDİ

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince tarafından söndürülürken, evden çıkarılan 3 çocuk sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne götürüldü 3 çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.