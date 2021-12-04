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  3. Kahramanmaraş Pazarcık'ta yürekleri yakan yangın: 3 çocuk yangında can verdi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta yürekleri yakan yangın: 3 çocuk yangında can verdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yabancı uyruklu kadının evde bıraktığı en büyükleri 5 yaşındaki 3 çocuk evde çıkan yangında, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta yürekleri yakan yangın: 3 çocuk yangında can verdi

Alınan bilgilere göre Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Bu sırada annelerinin evde bıraktığı T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuk, yangının çıktığı evde mahsur kaldı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta yürekleri yakan yangın: 3 çocuk yangında can verdi

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Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine  itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince tarafından söndürülürken, evden çıkarılan 3 çocuk sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne götürüldü 3 çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. 

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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