Kahramanmaraşspor 1 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 19. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. 12 Şubat stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı skoru ne oldu?
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Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00
Kahramanmaraşspor Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri
Fatih Tokail(hakem), Fatih Deveci(1. Yardımcı Hakem), Denizcan Şahin(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)
Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 46. İsa Baltacı, 24. Kadir Kaan Özdemir, 72. İsmet Kavuştu, 71. Orhan Evci, 20. Erdem Koçal, 7. Halil Uysal, 54. Talha Mayhoş, 55. Doğanay Kılıç, 12. Emin Altunay, 45. Yakup Ramazan Zorlu
Yedekler
1. Ahmet Gül, 8. Ebubekir Berke Tambay, 34. Gökhan Sürücü, 17. Selahattin Öztürk, 77. İbrahim Koca, 3. Mert Ilıman, 19. Sefa Saz, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 15. Burak Emre Batmaz
Teknik Sorumlu
Sinan Yücer
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 6. Ümit Karaal, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 10. Yusuf Yağmur, 19. Erman Bulucu, 24. Zeki Korkmaz, 28. Oğuzhan Öztürk, 61. Halil İbrahim Sönmez, 23. Sinan Akaydin, 72. Mansur Çalar
Yedekler
47. Serkan İpek, 3. Anıl Şahin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 21. Abdullah Çetin, 8. Bünyamin Yürür, 11. Samet Katanalp, 14. Güray Gazioğlu, 63. Mesut Can
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|48
|42
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|17
|11
|3
|3
|36
|15
|36
|21
|3
|Sarıyer
|18
|9
|8
|1
|26
|8
|35
|18
|4
|24Erzincanspor
|17
|10
|5
|2
|33
|17
|35
|16
|5
|Uşak Spor
|18
|9
|6
|3
|33
|21
|33
|12
|6
|Kocaelispor
|15
|9
|2
|4
|20
|14
|29
|6
|7
|Amed Sportif
|17
|8
|3
|6
|24
|22
|27
|2
|8
|Ankara Demirspor
|16
|6
|5
|5
|26
|20
|23
|6
|9
|Kahramanmaraşspor
|17
|5
|8
|4
|21
|23
|23
|-2
|10
|Afjet Afyonspor
|16
|6
|5
|5
|19
|23
|23
|-4
|11
|Sancaktepe FK
|15
|6
|3
|6
|25
|20
|21
|5
|12
|Çorum FK
|15
|5
|4
|6
|27
|21
|19
|6
|13
|Zonguldak Kömürspor
|18
|4
|5
|9
|18
|28
|17
|-10
|14
|İnegölspor
|16
|3
|5
|8
|17
|26
|14
|-9
|15
|Ergene Velimeşe
|18
|3
|5
|10
|21
|38
|14
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|17
|2
|6
|9
|14
|30
|12
|-16
|17
|Hacettepe Spor
|18
|2
|3
|13
|12
|32
|9
|-20
|18
|Gümüşhanespor
|18
|3
|3
|12
|19
|42
|12
|-23
|19
|Şanlıurfaspor
|16
|1
|4
|11
|15
|48
|7
|-33
Fikstür
|06.01.2021
|Uşak Spor
|2-1
|Niğde Anadolu FK
|06.01.2021
|24Erzincanspor
|5-3
|Sancaktepe FK
|06.01.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-2
|Afjet Afyonspor
|06.01.2021
|Şanlıurfaspor
|2-2
|Ergene Velimeşe
|06.01.2021
|Sarıyer
|1-1
|Çorum FK
|06.01.2021
|Kahramanmaraşspor
|1-0
|Amed Sportif
|06.01.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Ankara Demirspor
|06.01.2021
|Hacettepe Spor
|1-2
|İnegölspor
|06.01.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Kocaelispor