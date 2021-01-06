Kahramanmaraşspor 1 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 19. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. 12 Şubat stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı skoru ne oldu?

Kahramanmaraşspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.