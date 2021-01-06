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Kahramanmaraşspor 1 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraşspor 1 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  19. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. 12 Şubat stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı skoru ne oldu?
Kahramanmaraşspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00

Kahramanmaraşspor Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri
Fatih Tokail(hakem), Fatih Deveci(1. Yardımcı Hakem), Denizcan Şahin(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)

KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 46. İsa Baltacı, 24. Kadir Kaan Özdemir, 72. İsmet Kavuştu, 71. Orhan Evci, 20. Erdem Koçal, 7. Halil Uysal, 54. Talha Mayhoş, 55. Doğanay Kılıç, 12. Emin Altunay, 45. Yakup Ramazan Zorlu

Yedekler
1. Ahmet Gül, 8. Ebubekir Berke Tambay, 34. Gökhan Sürücü, 17. Selahattin Öztürk, 77. İbrahim Koca, 3. Mert Ilıman, 19. Sefa Saz, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 15. Burak Emre Batmaz

Teknik Sorumlu
Sinan Yücer
 

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 6. Ümit Karaal, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 10. Yusuf Yağmur, 19. Erman Bulucu, 24. Zeki Korkmaz, 28. Oğuzhan Öztürk, 61. Halil İbrahim Sönmez, 23. Sinan Akaydin, 72. Mansur Çalar

Yedekler
47. Serkan İpek, 3. Anıl Şahin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 21. Abdullah Çetin, 8. Bünyamin Yürür, 11. Samet Katanalp, 14. Güray Gazioğlu, 63. Mesut Can

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK18153056144842
2Hekimoğlu Trabzon17113336153621
3Sarıyer189812683518
424Erzincanspor17105233173516
5Uşak Spor1896333213312
6Kocaelispor159242014296
7Amed Sportif178362422272
8Ankara Demirspor166552620236
9Kahramanmaraşspor17584212323-2
10Afjet Afyonspor16655192323-4
11Sancaktepe FK156362520215
12Çorum FK155462721196
13Zonguldak Kömürspor18459182817-10
14İnegölspor16358172614-9
15Ergene Velimeşe183510213814-17
16Niğde Anadolu FK17269143012-16
17Hacettepe Spor18231312329-20
18Gümüşhanespor183312194212-23
19Şanlıurfaspor16141115487-33

Fikstür

06.01.2021Uşak Spor2-1Niğde Anadolu FK
06.01.202124Erzincanspor5-3Sancaktepe FK
06.01.2021Zonguldak Kömürspor1-2Afjet Afyonspor
06.01.2021Şanlıurfaspor2-2Ergene Velimeşe
06.01.2021Sarıyer1-1Çorum FK
06.01.2021Kahramanmaraşspor1-0Amed Sportif
06.01.2021Hekimoğlu Trabzon2-0Ankara Demirspor
06.01.2021Hacettepe Spor1-2İnegölspor
06.01.2021Gümüşhanespor1-0Kocaelispor
Onur Çelik
Spor Editörü


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