Kahramanmaraşspor 2 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Afjet Afyonspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. 12 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Kahramanmaraşspor - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.