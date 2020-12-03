Kahramanmaraşspor 2 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Afjet Afyonspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. 12 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kahramanmaraşspor - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Kahramanmaraşspor Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
Serkan Ergün(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yoldaş(2. Yardımcı Hakem), Ozan Bileyci(dördüncü Hakem)
Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 24. Kadir Kaan Özdemir, 4. Erdi Bakırcı, 6. Osman Bodur, 71. Orhan Evci, 20. Erdem Koçal, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 10. Recep Türköz, 55. Doğanay Kılıç, 7. Halil Uysal, 11. Burak Göksel
Yedekler
32. Selçuk Özcan, 8. Ebubekir Berke Tambay, 33. Eren Nergiz, 14. Eren Taşkın, 46. İsa Baltacı, 77. İbrahim Koca, 12. Emin Altunay, 17. Selahattin Öztürk, 72. İsmet Kavuştu, 54. Talha Mayhoş
Teknik Sorumlu
Sinan Yücer
Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 19. Savaş Tağa, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 20. Veysel Karani Ünal, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız
Yedekler
15. Mehmet Doğan, 11. Mehmet Özdıraz, 12. Bora Taşdemir, 13. Mert Polat Keklik, 7. Onur Ramazan Toprak, 21. Yusuf Emre Kasal, 80. Görkem Güven
Teknik Sorumlu
Özgür Zengin
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|13
|12
|1
|0
|44
|11
|37
|33
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|3
|Uşak Spor
|12
|7
|3
|2
|24
|14
|24
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|11
|5
|5
|1
|13
|5
|20
|8
|6
|Amed Sportif
|12
|6
|1
|5
|18
|19
|19
|-1
|7
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|10
|Afjet Afyonspor
|11
|4
|4
|3
|14
|14
|16
|0
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|10
|-4
|13
|Ergene Velimeşe
|12
|2
|4
|6
|15
|21
|10
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|12
|2
|3
|7
|11
|19
|9
|-8
|15
|Çorum FK
|9
|2
|2
|5
|13
|16
|8
|-3
|16
|İnegölspor
|10
|1
|4
|5
|9
|17
|7
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|12
|1
|3
|8
|11
|27
|6
|-16
|19
|Şanlıurfaspor
|12
|1
|2
|9
|6
|34
|5
|-28
Fikstür
|03.12.2020
|Ankara Demirspor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|03.12.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Niğde Anadolu FK
|03.12.2020
|24Erzincanspor
|P-P
|Kocaelispor
|03.12.2020
|Uşak Spor
|1-1
|Sarıyer
|03.12.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Manisa FK
|03.12.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|03.12.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Çorum FK
|03.12.2020
|Hacettepe Spor
|3-0
|Gümüşhanespor
|03.12.2020
|Amed Sportif
|3-1
|İnegölspor