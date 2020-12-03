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Kahramanmaraşspor 2 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kahramanmaraşspor 2 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  13. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Afjet Afyonspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. 12 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kahramanmaraşspor - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kahramanmaraşspor - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Kahramanmaraşspor Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
Serkan Ergün(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yoldaş(2. Yardımcı Hakem), Ozan Bileyci(dördüncü Hakem)

KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 24. Kadir Kaan Özdemir, 4. Erdi Bakırcı, 6. Osman Bodur, 71. Orhan Evci, 20. Erdem Koçal, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 10. Recep Türköz, 55. Doğanay Kılıç, 7. Halil Uysal, 11. Burak Göksel

Yedekler
32. Selçuk Özcan, 8. Ebubekir Berke Tambay, 33. Eren Nergiz, 14. Eren Taşkın, 46. İsa Baltacı, 77. İbrahim Koca, 12. Emin Altunay, 17. Selahattin Öztürk, 72. İsmet Kavuştu, 54. Talha Mayhoş

Teknik Sorumlu
Sinan Yücer

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 19. Savaş Tağa, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 20. Veysel Karani Ünal, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız

Yedekler
15. Mehmet Doğan, 11. Mehmet Özdıraz, 12. Bora Taşdemir, 13. Mert Polat Keklik, 7. Onur Ramazan Toprak, 21. Yusuf Emre Kasal, 80. Görkem Güven

Teknik Sorumlu
Özgür Zengin

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK13121044113733
2Hekimoğlu Trabzon1273222112411
3Uşak Spor1273224142410
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer11551135208
6Amed Sportif12615181919-1
7Sancaktepe FK95221761711
8Ankara Demirspor952221111710
9Kocaelispor105231111170
10Afjet Afyonspor114431414160
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Kahramanmaraşspor9243101410-4
13Ergene Velimeşe12246152110-6
14Hacettepe Spor1223711199-8
15Çorum FK922513168-3
16İnegölspor101459177-8
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1213811276-16
19Şanlıurfaspor121296345-28

Fikstür

03.12.2020Ankara Demirspor3-3Ergene Velimeşe
03.12.2020Sancaktepe FKP-PNiğde Anadolu FK
03.12.202024ErzincansporP-PKocaelispor
03.12.2020Uşak Spor1-1Sarıyer
03.12.2020Şanlıurfaspor0-2Manisa FK
03.12.2020Kahramanmaraşspor2-1Afjet Afyonspor
03.12.2020Hekimoğlu Trabzon1-0Çorum FK
03.12.2020Hacettepe Spor3-0Gümüşhanespor
03.12.2020Amed Sportif3-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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