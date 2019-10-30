Kahramanmaraşspor'dan Tuzlaspor'a karalama kampanyası!

Kahramanmaraşspor ve Tuzlaspor arasında oynanan maçın öncesinde ve sonrasında akıl almaz olaylar yaşandı. Sosyal medya üzerinden çirkin iftiralar atarak Tuzlaspor'u sanki başka bir ülkenin takımı gibi göstererek vatana düşmanmış gibi lanse edip çirkin bir algı yaratan Kahramanmaraş yönetimi büyük bir skandala imza attı.

Bir süredir bu kirli karalamalara devam eden takım ise gerek karşı takım taraftarından gerek sosyal medyadan büyük tepki gördü.