Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne Koronavirüs kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstündeki vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanımına ve pazara gidiş saatlerine kısıtlama getirildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni tip koronavirüs (Kovif-19) salgınıyla mücadelede risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00 - 10.00 saatleri ile akşam 17.00 - 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir."