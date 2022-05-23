Kahramanmaraş'ta sünnet faciası! Sünnet ettiklerini sanıp yanlışlıkla hadım ettiler!

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındayken sünnet edilen çocuğun yanlışlıkla hadım edilmesinin ardından İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınması üzerine doktoru Doç. Dr. Süleyman Çelebi tedavi hakkında konuştu. Çelebi, “Bu bir sünnet faciası kesinlikle, sünnet basit bir işlem olarak görülmemeli. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş, gövdesinden zarar gördüğü içinde ağızdan bir doku alarak normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır” dedi.

TEDAVİYE İSTANBUL'DA DEVAM EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aile, sünnet için çevredekilerin tavsiyesi ile eve işinin ehli olmayan bir sünnetçi çağırdı. Sünnet işlemi sırasında A.E.K. sünnet işlemi sırasından yanlışlıkla çocuğu hadım etti. İşlem sonrası kanlar içinde kalan çocuğu ailesi acilen hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınmasının ardından çocuğun dudak iç duvarından doku alınarak kesilen bölgeye yerleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi Çocuk Cerrahisinden Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Özgür Kuzdan yapılan yanlış uygulamaların hayat boyu etki gösterebileceğine dikkat çekerek, operasyonların işin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Şu anda 5 yaşında olan çocuğun ailesi çağırdıkları kişinin doktor olmadığını, işlem esnasında dedenin 'kesme' demesine rağmen işleme devam ettiğini anlatan N.K., "Kayın babam durumu anlamış, acile koşturduk. Acilen ameliyata aldılar, idrarını yapamadı, Kahramanmaraş’ta tekrar ameliyat oldu. Şu an oğlum iyi, Allah’a şükür sağlığına kavuştu ama kimse evde yapmasın diyorum. Çok pişman olduk." şeklinde konuştu.

AĞIZ İÇİNDEN DOKU ALINIP CİNSEL ORGANA NAKLEDİLDİ

A. E. K.’nin ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Kurucu Hekimi Doç. Dr. Süleyman Çelebi, sünnet esnasında yaşanan komplikasyonlarıyla zaman zaman karşılaştıklarını söyleyerek, "Maraş ilinden geldi. Birisinin tavsiyesiyle bir sünnetçiye ulaşılıyor, eve sünnetçi geliyor. Sünnet işlemi; sünnet derisinin eksizyonudur aslında ama burada glans penis dediğimiz penisin etli dokusu da alınmış oluyor. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş oluyor, cinsel organın zarar görmesi söz konusu. Sadece sünnet değil penis de kesildiği için orada üniversitelerde çeşitli ameliyatlara giriyor. Penis gövdesinden zarar gördüğü içinde ağız mukozasından dudak iç duvarından bir doku alarak penisin etli dokusu oluşturduk. Normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Normal penis görünümüne kavuştu. Nakledilen doku tutmuş gibi, şu an her şey yolunda gidiyor. İstediğimiz sonucu elde ettik gibi ama şu da gerçek ki nakledilen hiçbir organ veya doku kendi orijinal organı gibi olmaz." dedi.

"BASİT BİR İŞLEM OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Sünnet işleminin basit bir işlem olarak görülmemesi gerektiği bilgisini veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, “Kahramanmaraş’ın bir köyünde bir sünnet işlemi esnasında pipi başının kesilmesi sonrası Kahramanmaraş Tıp Fakültesi’ne sevk ediliyor. Orada bir operasyon geçiriliyor. Aradan birkaç aylık bir süre geçtikten sonra tarafımıza sevk edildi. Geldiğinde pipi başı tamamen yok ve içeri gömülmüş, üzeri sadece bir cilt ile kaplanmış ve idrar deliği kapanmıştı. Biz sünnet komplikasyonları çok görüyoruz. Literatür taraması yaptıktan sonra vakamıza ağız içerisinden mukoza parçası grefti alarak bir pipi başı yaptık. Bugünden sonra hiperbarik oksijen tedavisiyle o dokuları desteklemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sünnet işleminin bilinen en eski ameliyat olduğunu söyleyen Kuzdan, kırsal kesimlerde bu işlemlerin işin ehli olmayan kişilere yaptırıldığını söyleyerek bu kişilere kesinlikle güvenilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.